Реал подыскал кандидатов на замену Кроосу
Мадридцы нуждаются в новом игроке в центр поля.
Реал проявляет интерес к полузащитникам Баварии Йозуа Киммиху и Манчестер Сити Родри. Об этом сообщает As.
Мадридский клуб рассматривает их в качестве замены Тони Кроосу, который завершит карьеру после Евро-2024.
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Контракт Киммиха действует до июня 2025 года, и Бавария намерена запросить за 29-летнего игрока сборной Германии 60-70 млн евро. Также сообщалось об интересе к немцу со стороны Барселоны.
В свою очередь соглашение Родри с Манчестер Сити истекает летом 2027 года.
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