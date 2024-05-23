Реал подыскал кандидатов на замену Кроосу

Мадридцы нуждаются в новом игроке в центр поля.

Реал проявляет интерес к полузащитникам Баварии Йозуа Киммиху и Манчестер Сити Родри. Об этом сообщает As.

Мадридский клуб рассматривает их в качестве замены Тони Кроосу, который завершит карьеру после Евро-2024.

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Контракт Киммиха действует до июня 2025 года, и Бавария намерена запросить за 29-летнего игрока сборной Германии 60-70 млн евро. Также сообщалось об интересе к немцу со стороны Барселоны.

В свою очередь соглашение Родри с Манчестер Сити истекает летом 2027 года.

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