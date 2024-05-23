iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал подыскал кандидатов на замену Кроосу

Мадридцы нуждаются в новом игроке в центр поля.
Сегодня, 14:28
Кроос и Киммих / Getty Images
Кроос и Киммих / Getty Images

Реал проявляет интерес к полузащитникам Баварии Йозуа Киммиху и Манчестер Сити Родри. Об этом сообщает As.

Мадридский клуб рассматривает их в качестве замены Тони Кроосу, который завершит карьеру после Евро-2024.

Читай также: Реал определился с заменой Лунину, если он покинет клуб

Контракт Киммиха действует до июня 2025 года, и Бавария намерена запросить за 29-летнего игрока сборной Германии 60-70 млн евро. Также сообщалось об интересе к немцу со стороны Барселоны.

В свою очередь соглашение Родри с Манчестер Сити истекает летом 2027 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Тони Кроос Реал Мадрид Родри йозуа киммих

Статьи по теме

Бавария не может договориться с Бернли о выкупе Компани Бавария не может договориться с Бернли о выкупе Компани
Бавария находится в шаге от назначения бывшего защитника Манчестер Сити на пост тренера Бавария находится в шаге от назначения бывшего защитника Манчестер Сити на пост тренера
Бавария может подписать одного из лидеров своего обидчика в Бундеслиге Бавария может подписать одного из лидеров своего обидчика в Бундеслиге
Барселона сегодня проведет переговоры с бывшим тренером Баварии Барселона сегодня проведет переговоры с бывшим тренером Баварии
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Другие страны15:22
На Кубке Америки-2024 впервые будут введены розовые карточки
Европа15:15
Главная сенсация Серии А объявила о прекращении сотрудничества с тренером
Европа14:55
Бавария не может договориться с Бернли о выкупе Компани
Бокс14:45
Сыновья Усика попозировали с новыми чемпионскими титулами отца
Европа14:28
Реал подыскал кандидатов на замену Кроосу
Бокс14:07
"Мне не кажется, что у Усика украли нокаут": Гвоздик оценил спорный эпизод в бою с Фьюри
Украина14:05
Украинскую арбитриню после матча ждал сюрприз прямо на поле
Европа13:50
Экс-наставник Реала возглавил Вест Хэм
Лига Европы13:32
Малиновский поздравил Аталанту с победой в Лиге Европы
Европа13:20
Хави - на выход? Барселона согласовала контракт с бывшим тренером Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK