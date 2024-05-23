Тренер Украины U-17: Сам не понимаю, что произошло – думал, что будет лучше

Сборная Украины U-17 проиграла однолеткам из Чехии со счетом 1:3 в рамках второго тура группового этапа юношеского чемпионата Европы 2024 года.

Во время послематчевого интервью главный тренер "желто-синих" Юрий Мороз поделился мыслями о сложившейся ситуации в группе, из которой его команда рискует не выйти.

"Планировали, что отступать некуда, нам нужна была только победа. Что случилось – сам не понимаю. Детский футбол, детская психология, перегорели. Ребята не показали на поле всю силу, то, что умеют. Много борьбы проигрывали, много индивидуальных ошибок, в простых ситуациях теряли мяч", - цитирует тренера официальный сайт УАФ.

"На каждую игру в финальной части нужно собираться, чтобы были морально-волевые и бойцовские качества. С одной стороны, выход в финальный турнир уже успех, они молодцы. Однако на самом чемпионате нужно по-другому играть".

Юрий Мороз / Источник: УАФ

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"Можно искать разные причины неудачи, но, по моему мнению, на футбольном поле не было злости, жажды к победе. Нужно бороться на каждом клочке поля. Не ожидал такой игры, думал, будет получше. Но имеем то, что имеем на данный момент".

"Все в равных условиях, но немного где-то недорабатывали. Возможно, давали много авансов, говорили о будущем. Скажу так, что ребята — молодцы, что вышли в финальную часть. А тут уже все стараются, умеют играть в футбол".

Напомним, что в последнем туре сборная Украины U-17 сыграет с киприотами. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей украинских юношей на чемпионате Европы-2024.

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