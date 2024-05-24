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Анчелотти - о своих принципах: Страсть и отсутствие одержимости

Итальянец также поделился своим секретом спортивного долголетия.
Сегодня, 09:51
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти подписала своими принципами при работе с футболистами.

"Прежде всего, я бы сказал две вещи: страсть и отсутствие одержимости. Я считаю, что одержимость – это болезнь, и, к счастью, я не одержим. Но есть страсть, и именно она помогает мне продолжать.

Я твердо верю в креативность игроков в работе с мячом. Мне не нравится заставлять их зацикливаться на заранее определенных схемах, я оставляю это на их усмотрение".

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"Конечно, мы должны работать и без мяча, проявлять приверженность и сосредоточенность, на этих элементах я буду настаивать с тактической точки зрения.

Но креативность является фундаментальной, особенно для таких талантливых игроков, как наши", – сказал итальянец в интервью УЕФА.

Напомним, 1 июня Реал сыграет в финале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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