Не Лунин: Анчелотти выбрал голкипера Реала на матч с Бетисом
Итальянец хочет, чтобы Кепа красиво покинул мадридский клуб.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти решил предоставить Кепе Аррисабалаге шанс сыграть в матче 38-го тура Ла Лиги против Бетиса. Об этом сообщает Marca.
Итальянский специалист отметил, что испанец заслуживает игрового времени за свою упорную работу на тренировках.
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В этом сезоне голкипер провел 19 матчей, в 8 из которых сохранил свои ворота "сухими", пропустив 18 мячей.
Напомним, летом Аррисабалага вернется в Челси, но его будущее в клубе неясно. Уже есть интерес от других клубов, и он будет рассматривать предложения летом.
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