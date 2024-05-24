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Не Лунин: Анчелотти выбрал голкипера Реала на матч с Бетисом

Итальянец хочет, чтобы Кепа красиво покинул мадридский клуб.
Сегодня, 13:49
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти решил предоставить Кепе Аррисабалаге шанс сыграть в матче 38-го тура Ла Лиги против Бетиса. Об этом сообщает Marca.

Итальянский специалист отметил, что испанец заслуживает игрового времени за свою упорную работу на тренировках.

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В этом сезоне голкипер провел 19 матчей, в 8 из которых сохранил свои ворота "сухими", пропустив 18 мячей.

Напомним, летом Аррисабалага вернется в Челси, но его будущее в клубе неясно. Уже есть интерес от других клубов, и он будет рассматривать предложения летом.

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