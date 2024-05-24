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Легенда сборной Германии поддержал назначение Флика в Барселону

Маттеус уверен, что Флик вернет Барселону на вершину.
Вчера, 23:21
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Легенда футбола Лотар Маттеус поддержал назначение Ханси Флика в Барселону.

Напомним, что накануне Барселона уволила Хави, предполагается, что его место займет Ханс-Дитер Флик.

Маттеус считает, что Флик и каталонский клуб подходят друг другу, именно немецкий специалист сможет вернуть Барселону на вершину.

"Я очень рад за Ханси. Он уже некоторое время контактировал с Барселоной, и клуб сделал ему предложение. Ханси проявил терпение и теперь сможет перейти в клуб мирового уровня.

Стиль Ханси подходит Барселоне. Он хочет, чтобы его команды играли в атакующий и привлекательный футбол. В лице тер Стегена, Гюндогана и Левандовского у него сразу есть три футболиста, на которых можно опереться, и это очень важно. Он сделал Гюндогана капитаном в сборной Германии, что говорит об особых отношениях между ними.

При Гвардиоле Барселона олицетворяла зрелищный, прекрасный футбол. Ханси может вернуть эту магию", - приводит слова Маттеуса Bild.

Ранее также сообщалось, что президент Барселоны проигнорировал сообщение Хави перед его увольнением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ханс-Дитер Флик

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