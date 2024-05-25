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Трофео Пичичи: выиграет ли Довбик при равенстве голов?

ISPORT рассказывает правила вручения награды лучшему бомбардиру.
Сегодня, 09:00
Довбик и Сорлот / Getty Images
Довбик и Сорлот / Getty Images

В испанском футболе существует одна очень важная индивидуальная награда – трофео Пичичи, которой награждают лучшего бомбардира сезона в Ла Лиге.

Стоит отметить, что это не официальная награда лиги, которую вручает авторитетное издание Marca.

Пока фаворитом на этот трофей является украинец Артем Довбик, который по завершению сезона имеет 24 гола в своем активе, тогда как его главный конкурент Александер Серлот забил 23 мяча.

Источник: Getty Images

Но кто получит награду в случае равенства голов?

Интересно, что одинакового количества голов в Ла Лиге (по мнению Marca, которая ведет собственный подсчет, иногда отличающийся от официального) не было уже 40 лет. В последний раз такое произошло в сезоне-1983/84.

И так, тогда награду получили и Хорхе Да Сильва из Вальядолида, и Хуанито из Реала, забившие по 17 мячей.

А все потому, что Marca не устанавливала никаких правил тай-брейка! То есть на звание победителя трофея Пичичи влияют исключительно забитые голы. При равенстве не будут считать ни ассисты, ни у кого меньше голов с пенальти, ни количество матчей, ни минут. Исключительно голы.

Поэтому если Серлот забьет в последнем туре (матч против Осасуны начнется в 15:00, 25 мая) один гол, то оба игрока получат по одному трофею Пичичи!

Источник: Getty Images

Рекордное количество наград Пичичи выиграл Лео Месси (8), шесть раз ее выиграл Тельмо Зарра в 40-е и 50-е годы прошлого столетия, пять побед у Альфредо Ди Стефано, Квини и Уго Санчеса, четыре у Ференца Пушкаша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

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