Словения обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024 с третьего места

Словенская команда с тремя очками пробилась в 1/8 финала турнира.

Во вторник, 25 июня, в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сборные Англии и Словении сыграли вничью 0:0.

Этот результат позволил словенской национальной команде с тремя очками финишировать третьей в группе С и впервые в своей истории выйти в плей-офф чемпионата Европы.

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Подопечные Матьяжа Кека обеспечили себе место в четверке лучших сборных, которые заняли третьи места в своих квартетах. Словенцы опередили Хорватию по набранным очкам и Венгрию по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Отметим, также по итогам матчей группы С определилась еще одна пара 1/8 финала Евро-2024.

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