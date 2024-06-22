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"Впереди финал с Бельгией": Довбик высказался о победе над Словакией

Дело еще не решено.
Сегодня, 16:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился мыслями о победе над Словакией.

По словам форварда, команду Сергея Реброва ждет еще один не менее важный поединок.

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"Важная победа для нас! Спасибо команде за самоотдачу и борьбу до последней минуты. Впереди много работы и подготовка к финалу с Бельгией.

Спасибо за поддержку! Слава Украине", - написал Артем в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик установил необычное достижение в матче против Словакии.

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