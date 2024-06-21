Довбик установил необычное достижение на Евро-2024

Артем стал первым игроком сборной Украины, который сыграл за нее на крупном турнире в свой День рождения.

Сегодня, 21 июня, в рамках Евро-2024 сборная Украины встречается со Словакией.

Также сегодня свой 27-ый День рождения отмечает форвард "желто-голубых" Артем Довбик, который тем самым установил необычное достижение.

Читай также: Словакия - Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Довбик стал первым игроком в истории украинской сборной, который сыграл за нее на Чемпионатах Европы или мира в свой День рождения.

Отличиться голом Артем, к сожалению, не сумел. Его заменили на Романа Яремчука на 67-ой минуте встречи. На момент написания новости счет - 1:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!