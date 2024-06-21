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Довбик установил необычное достижение на Евро-2024

Артем стал первым игроком сборной Украины, который сыграл за нее на крупном турнире в свой День рождения.
Сегодня, 17:40
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Сегодня, 21 июня, в рамках Евро-2024 сборная Украины встречается со Словакией.

Также сегодня свой 27-ый День рождения отмечает форвард "желто-голубых" Артем Довбик, который тем самым установил необычное достижение.

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Довбик стал первым игроком в истории украинской сборной, который сыграл за нее на Чемпионатах Европы или мира в свой День рождения.

Отличиться голом Артем, к сожалению, не сумел. Его заменили на Романа Яремчука на 67-ой минуте встречи. На момент написания новости счет - 1:1.

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