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Флик пошел на ряд уступок, учитывая финансовые проблемы Барселоны

Тренер будет получать меньше предшественника и не будет требовать трансферы.
Сегодня, 09:26
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Немецкий специалист Ханси Флик ради Барселоны пошел на ряд уступок клубу, пишет Diario Sport.

Напомним, накануне Барселона уволила Хави и ведет переговоры с экс-тренером Баварии Хансом-Дитером Фликом.

Издание утверждает, что новый наставник прекрасно понимает, что у клуба финансовые проблемы, а потому согласился пойти на меньшую зарплату. Флик будет получать на 30% меньше Хави.

Также немец не будет требовать от руководства клуба летних трансферов. Флик видит потенциал у текущего состава и убежден, что сможет выстроить конкурентноспособную команду с нынешними игроками.

Ханс-Дитер намерен доверять молодым игрокам и хочет сделать выпускников академии Барселоны важной частью проекта.

Ранее также сообщалось, что Маттеус уверен в том, что Флик принесет пользу Барселоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ханс-Дитер Флик

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