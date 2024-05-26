Гвардиола - о тен Хаге: Необыкновенный тренер и прекрасный человек

Испанец похвалил своего коллегу по цеху.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался об Эрике тен Хаге на фоне слухов о его увольнении.

"Они должны принять решение о будущем тен Хага. Я не в курсе, но он прекрасный человек и необыкновенный тренер".

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"Победа в Кубке Англии была важна для них, как и для нас в прошлом сезоне", – заявил испанец в интервью Sky Sports.

Напомним, вчера Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити в финале Кубка Англии (2:1).

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