Буткевич - о выходе в еврокубки: Вчерашние эмоции показали, что футбол в Украине нужен

Президент Полесья высказался о прошедшем сезоне и о планах на будущее

Президент Полесья Геннадий Буткевич прокомментировал выход своей команды в Лигу конференций сезона-2024/25.

По словам украинца, он после игры написал руководству Динамо Киев, поблагодарив за победу над Рухом, которая помогла его команде.

"Вчерашние эмоции в Житомире показали, что футбол в Украине нужен. Мы выполнили планы на сезон.

После игры Рух-Динамо я написал сообщение руководителям киевлян. Поблагодарил за спортивную честность".

Также функционер поделился мыслями о том, сможет ли его команда стать третьей силой украинского футбола.

"Будем близко, очень близко к ним", - резюмировал он.

Напомним, ранее Буткевич сообщил о подписании лидеров других клубов УПЛ летом.

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