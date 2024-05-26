Флик уже определился с судьбой нескольких игроков Барселоны

Ханс-Дитер Флик не видит будущего для Жоау Канселу и Жоау Феликса в Барселоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Клуб ускоряет трансферное планирование с приходом немецкого специалиста в качестве нового тренера. Также Флик обсуждал стратегию с Деку, но некоторые вопросы остаются открытыми.

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Тренер не хочет сохранять португальцев, пришедших на правах аренды, хотя клуб считает это экономически выгодным.

Приход Феликса вызвал проблемы с Хави, и агент игрока уже ищет новые варианты. Канселу высоко ценится в клубе, но Флик обеспокоен его обороной и может запросить другого защитника, что ставит под вопрос соглашение с Манчестер Сити.

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