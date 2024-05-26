Конкурент EAFC? ФИФА договорилась с новыми разработчиками для футбольного симулятора

Игру под таким брендом будет разрабатывать компания, которая имеет большой опыт в разработке другого спортивного симулятора.

ФИФА, якобы, договорилась с новыми разработчиками компьютерных игр о футбольном симуляторе под своей эгидой.

Как сообщает Twitter-аккаунт MohPlay Inc, разработкой игры под брендом FIFA займется компания 2K Games.

Первая футбольная игра от них должна выйти либо к началу следующего года, либо к Чемпионату мира 2026 года в Мексике, Канаде и США.

Отметим, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о разработке игры, не назвав компанию, которая ею занимается.

"Мы работаем над новыми партнерами и новой игрой. Приготовьтесь!", - сказал Джанни.

Стоит сказать, что 2K Games имеют многолетний опыт в разработке баскетбольного симулятора NBA 2K. Ранее права на то, чтобы называть свой футбольный симулятор FIFA имела компания EA SPORTS, но она не договорилась о продлении этих прав в прошлом году и переименовала игру на EAFC.

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