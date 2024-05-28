Аллегри хотел солидно заработать на своем увольнении из Ювентуса

Массимилиано Аллегри требовал от Ювентуса 14 млн евро за досрочное расторжение контракта со своим тренерским штабом.

По данным La Gazzette dello Sport, туринский клуб отказался от этих условий и продолжает переговоры с тренером о снижении суммы.

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При этом, Аллегри и его штаб могли бы получить около 20 млн евро за одностороннее расторжение контракта, но из-за увольнения тренера за неподобающее поведение клуб имеет право уменьшить выплату из-за репутационных потерь.

Напомним, Ювентус завершил сезон на третьем месте в Серии А, пробившись в Лигу чемпионов, а также стал обладателем Кубка Италии.

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