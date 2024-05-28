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Аллегри хотел солидно заработать на своем увольнении из Ювентуса

Итальянский специалист выбивает своему тренерскому штабу денежную компенсацию.
Вчера, 14:52
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Массимилиано Аллегри требовал от Ювентуса 14 млн евро за досрочное расторжение контракта со своим тренерским штабом.

По данным La Gazzette dello Sport, туринский клуб отказался от этих условий и продолжает переговоры с тренером о снижении суммы.

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При этом, Аллегри и его штаб могли бы получить около 20 млн евро за одностороннее расторжение контракта, но из-за увольнения тренера за неподобающее поведение клуб имеет право уменьшить выплату из-за репутационных потерь.

Напомним, Ювентус завершил сезон на третьем месте в Серии А, пробившись в Лигу чемпионов, а также стал обладателем Кубка Италии.

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