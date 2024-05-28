iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти рассказал, в каком клубе завершит карьеру тренера

Итальянец порадовал своим ответом фанатов мадридского клуба.
Вчера, 16:20
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о своем будущем в команде.

"Киллиан Мбаппе? Я собираюсь обсуждать только своих игроков, потому что они очень хороши. Винисиус становится лучше с каждым днем, Джуд Беллингем сразу понял, что значит быть в Реале".

Читай также: Реал может помешать сыну Анчелотти начать карьеру главного тренера

"Я завершу карьеру в Реале, но сначала хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов", – сказал Анчелотти в интервью La Repubblica.

Напомним, 1 июня состоится финала Лиги чемпионов, в котором Боруссия Дортмунд сыграет с Реалом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

Статьи по теме

"Если бы он был моим игроком, я бы бил его каждый день": Анчелотти - о лидере Милана "Если бы он был моим игроком, я бы бил его каждый день": Анчелотти - о лидере Милана
"Для меня очень особенная игра": Беллингем высказался о предстоящем финале ЛЧ против Боруссии "Для меня очень особенная игра": Беллингем высказался о предстоящем финале ЛЧ против Боруссии
Лунин пропустил тренировку Реала перед матчем с Боруссией Лунин пропустил тренировку Реала перед матчем с Боруссией
Реал может помешать сыну Анчелотти начать карьеру главного тренера Реал может помешать сыну Анчелотти начать карьеру главного тренера
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:27
Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Европа13:21
Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании
Украина13:03
Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира
Киберспорт12:49
ENCE объявила о подписании sdy
НБА12:27
Генменеджер Оклахомы: Подписание Хэйуорда - это мой провал
Европа12:20
Известно, когда Компани подпишет контракт с Баварией
Европа11:56
Владелец Манчестер Юнайтед определил пять критериев для входящих трансферов
Украина11:50
Полесье объявило об уходе Бойко
Евро-202411:45
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Европа11:21
Лидер Боруссии - о невызове на чемпионат Европы: Обидно, я был готов сидеть на скамейке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK