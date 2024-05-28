Анчелотти рассказал, в каком клубе завершит карьеру тренера

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о своем будущем в команде.

"Киллиан Мбаппе? Я собираюсь обсуждать только своих игроков, потому что они очень хороши. Винисиус становится лучше с каждым днем, Джуд Беллингем сразу понял, что значит быть в Реале".

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"Я завершу карьеру в Реале, но сначала хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов", – сказал Анчелотти в интервью La Repubblica.

Напомним, 1 июня состоится финала Лиги чемпионов, в котором Боруссия Дортмунд сыграет с Реалом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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