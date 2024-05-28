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В автомобиль бывшего спортдира Шахтера выпустили 7 пуль

Функционер не пострадал.
Вчера, 22:20
Жозе Боту / Getty Images
Жозе Боту / Getty Images

На автомобиль бывшего спортивного директора Шахтера Жозе Боту напали неизвестные.

Как сообщает издание Sportske Novosti, в машину португальца, который сейчас работает в Осиеке, выпустили 7 пуль. Заметил первым это соотечественник Боту, которого он привел в хорватский клуб на должность координатора академии Альфредо Алмейда.

Автомобиль расстреляли на парковке между двумя домами, в одном из которых проживает сам Боту. Выстрелы произвели в лобовое стекло и водительское сиденье.

Пресс-служба Осиека отреагировала на событие, которое случилось с их функционером.

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"Мы потрясены этим инцидентом! Руководство клуба и все сотрудники выражают полную поддержку нашему спортивному директору Жозе Боту и просят всех, кто владеет какой-либо информацией об этом неприятном событии, обратиться в полицию.

Клуб не будет делать дополнительных заявлений, пока продолжается расследование, чтобы компетентные органы могли беспрепятственно выполнять свою работу", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Португалец также отреагировал на инцидент.

"Уважаемые члены и болельщики клуба.

Я хотел бы от всего сердца поблагодарить за огромную поддержку, которую я получил после недавнего инцидента с моим автомобилем. Излияние беспокойства и солидарности как со стороны клуба, так и наших преданных болельщиков было действительно трогательным и высоко оцененным в это сложное время.

Я также хотел бы выразить искреннюю благодарность Федерации футбола Хорватии и мэру Осиека за поддержку и помощь. Их участие и забота были решающими, и я благодарен за их преданность делу обеспечения безопасности и благополучия всех жителей.

Я полностью доверяю полиции и ее способности тщательно расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности. Верю, что они быстро решат эту ситуацию и обеспечат безопасность всех жителей.

Еще раз спасибо за непоколебимую поддержку. Вместе мы преодолеем это и продолжим двигаться вперед со стойкостью и решимостью", - написал Боту в инстаграме.

Напомним, ранее экс-игрок Шахтера обвинил жену в похищении детей, имущества и супружеской измене.

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