Интер испытывает проблемы с пролонгацией контракта с главной звездой

Вчера руководство Интера встретилось с агентом нападающего Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает FcInterNews.it.

Обсуждались условия нового контракта аргентинца, который пока не планирует переходить в другой клуб.

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Интер предложил игроку 8-9 миллионов евро в год, в то время как агент Лаутаро запросил не менее 12 миллионов. Футболист готов пойти на компромисс ради "нерадзурри", если следующее предложение будет иметь "двузначные" цифры.

Напомним, действующий контакт 26-летнего аргентинца с Интером рассчитан до лета 2026 года.

По итогам сезона-2023/24 Серии А Лаутаро стал лучшим бомбардиром, забив 24 гола и отдав 2 ассиста.

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