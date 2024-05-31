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Действующий чемпион Италии продлит контракты со своими лидерами

Интер сохранит в своем составе Николо Бареллу и Лаутаро Мартинеса.
Вчера, 18:31
Лаутаро Мартинес и Николо Барелла / Getty Images
Лаутаро Мартинес и Николо Барелла / Getty Images

Миланский Интер занялся сохранением своих текущих лидеров на долговременный срок.

Как сообщает Фабрицио Романо, «нерадзурри» подпишут новые контракты с Лаутаро Мартинесом и Николо Бареллой. Соглашения будут действовать до 2029 года.

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Финансовые детали договоренностей между клубом и аргентинским форвардом и итальянским полузащитником остаются пока неизвестными.

Отметим, что в сезоне-2023/24 Интер взял чемпионство, Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром с 24 голами в 33 матчах, а Николо Барлела пропустил лишь один матч в Серии А, забив 2 гола и отдав 3 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Николо Барелла Лаутаро Мартинес

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