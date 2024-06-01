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Астон Вилла представила новую эмблему спустя год после предыдущей

Смену лого приурочили к 150-летию клуба.
Сегодня, 15:07
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла / Getty Images

Астон Вилла снова сменила эмблему клуба.

Напомним, год назад бирмингемский клуб представил новый логотип, который многие нашли очень уж похожим на логотип Челси.

Стара емблема / avfc.co.uk
Стара емблема / avfc.co.uk

Сегодня клуб неожиданно представил новое лого, посвященное 150-летию клуба. Бирмингемцы сохранили традиционные цвета, но вновь сменили форму.

Напомним, что Астон Вилла финишировала на четвертой строчке и оформила себе пропуск в Лигу чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Челси подписал контракт с новым тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла

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