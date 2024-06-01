Астон Вилла представила новую эмблему спустя год после предыдущей

Астон Вилла снова сменила эмблему клуба.

Напомним, год назад бирмингемский клуб представил новый логотип, который многие нашли очень уж похожим на логотип Челси.

Стара емблема / avfc.co.uk

Сегодня клуб неожиданно представил новое лого, посвященное 150-летию клуба. Бирмингемцы сохранили традиционные цвета, но вновь сменили форму.

Напомним, что Астон Вилла финишировала на четвертой строчке и оформила себе пропуск в Лигу чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Челси подписал контракт с новым тренером.

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