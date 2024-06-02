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Реал более сорока лет не проигрывает в финалах еврокубков

Сэр Алекс Фергюсон - последний тренер, кто смог одолеть "сливочных".
Сегодня, 11:05
Сэр Алекс Фергюсон и его ассистент Арчи Нокс / Getty Images
Сэр Алекс Фергюсон и его ассистент Арчи Нокс / Getty Images

Мадридский Реал имеет очень длинную серию без поражений в финалах еврокубков.

В последний раз "сливочные" проиграли финал в 1983 году в рамках Кубка обладателей кубков УЕФА.

41 год назад Абердин под руководством сэра Алекса Фергюсона сумел одолеть Реал в дополнительное время благодаря голу Джона Хьюитта.

В финале же Лиги чемпионов серия мадридцев немного длиннее. В последний раз мадридцы проигрывали в финале Ливерпулю в 1981 году.

Напомним, что последний розыгрыш ЛЧ Реал прошел без поражений.

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