Реал более сорока лет не проигрывает в финалах еврокубков

Сэр Алекс Фергюсон и его ассистент Арчи Нокс / Getty Images

Мадридский Реал имеет очень длинную серию без поражений в финалах еврокубков.

В последний раз "сливочные" проиграли финал в 1983 году в рамках Кубка обладателей кубков УЕФА.

41 год назад Абердин под руководством сэра Алекса Фергюсона сумел одолеть Реал в дополнительное время благодаря голу Джона Хьюитта.

В финале же Лиги чемпионов серия мадридцев немного длиннее. В последний раз мадридцы проигрывали в финале Ливерпулю в 1981 году.

Напомним, что последний розыгрыш ЛЧ Реал прошел без поражений.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!