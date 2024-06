Реал впервые в истории клуба прошел весь путь Лиги чемпионов без поражений

Дортмундская Боруссия не смогла остановить мадридский Реал на пути к пятнадцатому кубку Лиги чемпионов в истории королевского клуба - "шмели" уступили со счетом 0:2.

"Бланкос" провели выдающуюся еврокубковую кампанию, которая завершилась не только завоеванием трофея, но и интересным достижением.

Как сообщает Opta, Реал впервые за все время существования клуба выиграл Лигу чемпионов, не потерпев при этом ни одного поражения на протяжении всей дистанции.

По пути к трофею команда Андрея Лунина завоевала девять побед и еще четыре раза сведя матч к ничейному результату.

Реал стал вторым испанским клубом, которому покорилось данное достижение. Ранее в сезоне-2005/06 подобный путь проделала Барселона (9 побед, 4 ничьи).

