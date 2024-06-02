Моуринью: Анчелотти тренер не для соцсетей, он настоящий тренер
"Особенный" отметил работу своего коллеги по цеху.
Бывший тренер Челси и Ромы Жозе Моуринью высказался о работе наставника Реала Карло Анчелотти.
"Он тренер не для соцсетей, он настоящий тренер".
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"Он продукт меритократии. Сходите в его офис и взгляните на его медали", – сказал Моуринью в интервью TNT Sport.
Напомним, по итогам сезона-2023/24 Реал стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.
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