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Моуринью: Анчелотти тренер не для соцсетей, он настоящий тренер

"Особенный" отметил работу своего коллеги по цеху.
Вчера, 23:52
Анчелотти и Моуринью / Getty Images
Анчелотти и Моуринью / Getty Images

Бывший тренер Челси и Ромы Жозе Моуринью высказался о работе наставника Реала Карло Анчелотти.

"Он тренер не для соцсетей, он настоящий тренер".

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"Он продукт меритократии. Сходите в его офис и взгляните на его медали", – сказал Моуринью в интервью TNT Sport.

Напомним, по итогам сезона-2023/24 Реал стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Жозе Моуринью

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