"К сожалению, это произошло": Вингер Баварии прокомментировал назначение Компани на пост тренера

Лерой Сане шутливо отреагировал на то, что его тренировать бывший одноклубник.

Вингер Баварии Лерой Сане поделился мыслями о назначении Венсана Компани, с которым он пересекался в Манчестер Сити, на пост главного тренера мюнхенцев.

По словам немца, новоиспеченный рулевой "красных" когда-то говорил ему, что в будущем станет его тренером.

"Когда мы были вместе в Манчестер Сити он говорил мне, что когда-то станет моим тренером. Я ответил: "Этого не будет". Теперь, к сожалению, это произошло. Я просто шучу.

Очень рад, что теперь он наш тренер и может тренировать такой топ-клуб. Венсан был абсолютным лидером как игрок. Тот, кто лидирует, кто хочет видеть доминантный, быстрый и смелый футбол.

Даже когда он был игроком, он всегда ожидал этого от своих одноклубников. Если он сможет привить нам это в Баварии, это будут очень хорошие времена» - цитирует слвоа Сане журналист Керри Гау.

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