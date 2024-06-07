Очередной европейский гранд претендует на Лунина

Украинец может продолжить карьеру в одном чемпионате с Малиновским.

Ювентус заинтересован в подписании голкипера Реала Андрея Лунина. Об этом сообщает Defensa Central.

Туринский клуб ищет замену Войцеху Щенсному, который требует повышения зарплаты при продлении контракта до 2025 года и может уйти, если его условия не будут выполнены.

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Контракт Лунина с Реалом заканчивается следующим летом, и он сомневается в его продлении. Ювентус готов предложить ему место в основном составе.

При этом, Реал хочет оставить украинского футболиста в своей обойме и не планирует искать нового вратаря, так как доволен нынешним составом.

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