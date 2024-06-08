Реал намерен продать одну из своих "погасших" звезд

Рейньер может летом сменить клуб на постоянной основе.

Реал намерен продать своего полузащитника Рейньера. Об этом сообщает издание As.

Мадридский клуб рассчитывает вернуть хотя бы часть из 30 миллионов евро, заплаченных за игрока в 2020 году.

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Отметим, за Реал Рейньер не провел ни одного матча, с 2020 года он играл в арендах за дортмундскую Боруссию, Жирону и Фрозиноне.

Сейчас "сливочные" снова рассматривают возможность очередной аренды 22-летнего бразильца, но все же предпочитают его полноценную продажу.

В минувшем сезоне Серии А на счету хавбека два гола и два ассиста в 22 матчах.

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