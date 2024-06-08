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Реал намерен продать одну из своих "погасших" звезд

Рейньер может летом сменить клуб на постоянной основе.
Сегодня, 15:26
Рейньер / Getty Images
Рейньер / Getty Images

Реал намерен продать своего полузащитника Рейньера. Об этом сообщает издание As.

Мадридский клуб рассчитывает вернуть хотя бы часть из 30 миллионов евро, заплаченных за игрока в 2020 году.

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Отметим, за Реал Рейньер не провел ни одного матча, с 2020 года он играл в арендах за дортмундскую Боруссию, Жирону и Фрозиноне.

Сейчас "сливочные" снова рассматривают возможность очередной аренды 22-летнего бразильца, но все же предпочитают его полноценную продажу.

В минувшем сезоне Серии А на счету хавбека два гола и два ассиста в 22 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Рейньер

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