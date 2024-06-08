"Я сильно похудел и не спал": Яремчук вспомнил, как повлияло на него начало полномасштабного вторжения

Сейчас форвард уже научился отбрасывать войну на второй план во время матчей.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вспомнил, как себя чувствовал в начале полномасштабного вторжения России.

По словам футболиста, первое время он не мог спать из-за чего очень похудел.

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"Сначала это был настоящий шок. Есть игроки, которые даже потеряли членов семьи из-за войны. Это также повлияло на мою производительность. Я играл за «Бенфику», когда началась война. Я тогда сильно похудел. Потому что я просто не мог больше спать. Я круглосуточно разговаривал по телефону, смотрел, куда направляются войска, куда бьют ракеты, хотел знать, где моя семья. Я хотел знать, где они живут, как дела в моем доме в Киеве. Это было похоже на голливудский фильм.

Зарза уже где-то научился это воспринимать. Жизнь продолжается. Сегодня я могу оставить это позади на поле, хотя я, конечно, продолжаю следить за новостями. Каждый день.

Моя семья до сих пор живет во Львове. Там тоже «жарко», но безопаснее, чем в Киеве, Харькове или Одессе. И они не хотят уезжать. Они остаются там, где стоит их колыбель, их дом.", - сказал Роман в интервью Hetnieuwsblad.

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