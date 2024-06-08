Олимпийская сборная Украины обыграла Панаму в рамках международного турнира

В субботу, 8 июня, в состоялся матч третьего тура международного турнира Мориса Ревелло, который проходит во Франции.

На этот раз олимпийская сборная Украины встречалась с национальной командой Панамы U-23. "Желто-синие" одержали уверенную победу со счетом 2:0.

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Голами отличились Назар Волошин и Егор Ярмолюк. Оба забитых мяча пришлись на второй тайм матча.

В следующем матче наша олимпийская сборная сыграет против команды из Японии U-19.

Статистика матча Украина U-23 - Панама U-23

Украина U-23 - Панама U-23 2:0

Голы: Волошин, 62, Ярмолюк, 67

Украина U-23: Нещерет, Драмбаев (Мартынюк 69), Мыхавко, Павлюк, Брагару, Волошин, Михайленко, Сигеев, Сынчук (Хлань 69), Краснопир (Сикан 61), Кучерявый (Ярмолюк 62).

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