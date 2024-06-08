Лукаку вышел на шестое место среди бомбардиров национальных сборных

Однако до рекорда Роналду еще далеко.

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку вышел на шестое место среди лучших бомбардиров на уровне национальных сборных.

В субботу, 8 июня, Бельгия разгромила Люксембург, а сам Лукаку отличился дублем. Для него это стало 84 и 85 голом в футболке сборной.

Теперь бельгиец делит шестую строчку с нападающим сборной ОАЭ Али Мабхутом.

Топ бомбардиров на уровне сборных

Криштиану Роналду (Португалия, 128) Али Даеи (Иран, 108) Лионель Месси (Аргентина, 106) Сунил Чхетри (Индия, 94) Мохтар Дахари (Малайзия, 89 голов)

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