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Интер планировал подписать Лунина летом

Но отказался от этой идеи.
Сегодня, 17:08
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Миланский Интер рассматривал подписание Андрея Лунина летом этого года.

Как сообщает CalcioMercato, "нерадзурри" вполне серьезно думали о трансфере украинского голкипера после завершения этого сезона, но отказались от этой идеи из-за того, что появилась информация о продлении контракта Лунина с Реалом.

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Сейчас действующий чемпион Серии А рассматривает три кандидатуры, а именно: Бенто Крепски из Атлетико Паранаэнсе, Жозепа Мартинеса из Дженоа и Мадуку Окое из Удинезе.

Отмечается, что сперва голкипер, которого приобретет итальянский топ-клуб будет подменой для Яна Зоммера, а затем станет полноценным «первым номером».

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Андрей Лунин

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