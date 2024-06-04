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Американские владельцы Интера назначили нового президента клуба

Беппе Маротта получил повышение.
Сегодня, 11:12
Беппе Маротта / Getty Images
Беппе Маротта / Getty Images

Миланский Интер объявил о назначении нового президента клуба.

Напомним, в конце мая клуб перешел во владение американского фонда Oaktree Capital после того, как предыдущий владелец не сумел погасить долги.

Новые владельцы, недолго думая, решили поставить во главе клуба гендиректора Интера Беппе Маротту. Его утвердят сегодня на собрании акционеров.

Отметим, что ранее Маротта также был гендиректором Сассуоло и Ювентуса.

"Хочу поблагодарить Oaktree за доверие, выраженное в возможности поработать с ними и новым советом директоров. Это назначение – признание фантастической работы, проделанной многими людьми, которые управляли клубом в последние три года.

Горд быть частью Интера. Подтверждаю свою приверженность клубу", – сказал Маротта.

Ранее также сообщалось, что тренер Порту намерен покинуть клуба из-за конфликта с руководством.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

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