Легендарный капитан Ливерпуля серьезно болен, из-за чего его госпитализировали

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил плохую новость, связанную с легендой клуба Аланом Хансеном.

По информации источника, 68-летний шотландец оказался в больнице, будучи "серьезно больным".

"В настоящее время клуб поддерживает контакт с семьей Алана, чтобы оказать поддержку в это трудное время, и наши мысли, желания и надежды связаны с Аланом и всей семьей Хансен", - говорится в заявлении "красных".

The thoughts and support of everyone at Liverpool FC are with our legendary former captain Alan Hansen, who is currently seriously ill in hospital.