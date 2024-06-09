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Легендарный капитан Ливерпуля серьезно болен, из-за чего его госпитализировали

Плохие новости пришли из Мерсисайда.
Вчера, 22:34
Алан Хансен / Getty Images
Алан Хансен / Getty Images

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил плохую новость, связанную с легендой клуба Аланом Хансеном.

По информации источника, 68-летний шотландец оказался в больнице, будучи "серьезно больным".

"В настоящее время клуб поддерживает контакт с семьей Алана, чтобы оказать поддержку в это трудное время, и наши мысли, желания и надежды связаны с Аланом и всей семьей Хансен", - говорится в заявлении "красных".

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Алан Хансен провел четырнадцать лет в составе Ливерпуля, став капитаном команды. 

Вместе с мерсисайдцами он по восемь раз стал чемпионом Англии и победителем Суперкубка Англии, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, три раза - Кубок европейский чемпионов, дважды - Кубок Англии и один раз - Суперкубок УЕФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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Легендарный капитан Ливерпуля серьезно болен, из-за чего его госпитализировали
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