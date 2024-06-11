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Кроос - о домашнем Евро-2024: Мы несем большую ответственность за атмосферу в стране

Тони пообщался со СМИ накануне старта турнира.
11 июня, 15:49
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Хавбек сборной Германии Тони Кроос поделился мыслями о выступлении на домашнем Евро-2024, которое станет для него последним турниром в карьере.

По словам Крооса, вся страна полна энтузиазма в преддверии континентального первенства и игроки несут большую ответственность за настрой общинников в последующие недели.

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"Конечно, домашний чемпионат Европы еще более особенный. Я не думаю, что есть много игроков, которые прошли через большой домашний турнир.

Страна полна энтузиазма. Мы несем большую ответственность за атмосферу в стране в ближайшие недели. Это также большая честь и радость иметь возможность играть на этом турнире, но, в конце концов, это просто футбол", - считает Кроос.

Германия на Евро-2024 сыграет в группе А с Шотландией, Швейцарией и Венгрией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Тони Кроос

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