Bild опубликовал состав сборной Германии на матч-открытие Евро-2024

Теперь Шотландия знает, к чему готовиться.

Немецкое издание Bild опубликовало информацию о стартовом составе сборной Германии на матч-открытие Евро-2024.

Напомним, в первом туре хозяевам турнира будет противостоять сборная Шотландии.

Согласно Bild, главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн выбрал следующий состав: Мануэль Нойер - Йозуа Киммих, Джонатан Та, Антонио Рюдигер, Максимилиан Миттельштедт - Тони Кроос, Роберт Андрих, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Флориан Вирц - Кай Хавертц.

Также отдельно издание выделило Никласа Фюлькруга, Лероя Сане и Паскаля Гросса как тех, кто имеет наибольшие шансы получить игровое время.

Напомним, что с расписанием Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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