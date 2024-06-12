"Самая сексуальная фанатка мира" приехала в Германию, чтобы поддержать свою страну на Евро-2024

Иванну Кнолль можно будет видеть довольно часто на матчах сборной Хорватии.

Сборная Хорватии не останется во время Евро-2024 без "горячей поддержки" от своей самой известной фанатки.

31-летняя Иванна Кнолль сообщила, что приехала в Германию поддерживать "клетчатых" и также рассказала, что в прошлом году разошлась со своим парнем, с которым встречалась в течение 10 лет.

"У меня был парень, с которым я была вместе 10 лет. Мы расстались в прошлом году. Сейчас я одинока, но не ищу нового мужчину", - сказала Кнолль.

Диджей и экс-мисс Хорватия стала известна во время ЧМ-2022 в Катаре своими "провокационными" нарядами, в частности, бюстгальтером с красно-белым дизайном. По словам Кнолль, она пока не думала о том, в чем появляться на стадионах Германии.

"Я еще точно не знаю, что именно надену. Наверное, у меня будут спонтанные идеи, - добавила она.

Тогда я или быстро сошью что-то на заказ. Или наклею хорватский флаг на одежду, которая мне нравится. Так я делала в Катаре", - резюмировала Иванна.

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