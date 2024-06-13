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Несколько игроков сборной Франции заболели перед стартом Евро-2024

Футболисты жалуются на судороги и простуду.
Вчера, 16:19
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

Несколько игроков сборной Франции заболели перед Евро-2024. Об этом сообщает RMC Sport.

В среду вечером, после прилета в Германию, у некоторых игроков и тренеров ухудшилось самочувствие. Они жаловались на судороги, головные боли и простудные симптомы.

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Причиной может быть вирус, но серьезных проблем со здоровьем нет.

Напомним, Франция начнет участие в Евро-2024 17 июня матчем против Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 сборная Франции

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