Спортивный директор итальянского гранда провел переговоры с агентом Довбыка

Наполи стал на шаг ближе к подписанию украинца.

Спортивный директор Наполи Джованни Манна провел переговоры с агентом Артема Довбика, пишет Corriere dello Sport.

Стороны провели встречу в Милане, где и обсудили потенциальный трансфер украинца. Однако неизвестно, пришли ли они к какому-либо решению.

Жирона готова отпустить Артема, если получит предложение не менее 40 млн евро. Издание пишет, что таков джентельменский уговор между форвардом и клубом.

Наполи, в теории, может позволить себе такую сумму, особенно, учитывая продажу кого-то из своих звезд. Однако активней украинцем интересуется мадридский Атлетико.

Ранее также сообщалось, что Жирона уже совершила первый летний трансфер.

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