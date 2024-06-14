Спортивный директор итальянского гранда провел переговоры с агентом Довбыка
Наполи стал на шаг ближе к подписанию украинца.
Спортивный директор Наполи Джованни Манна провел переговоры с агентом Артема Довбика, пишет Corriere dello Sport.
Стороны провели встречу в Милане, где и обсудили потенциальный трансфер украинца. Однако неизвестно, пришли ли они к какому-либо решению.
Жирона готова отпустить Артема, если получит предложение не менее 40 млн евро. Издание пишет, что таков джентельменский уговор между форвардом и клубом.
Наполи, в теории, может позволить себе такую сумму, особенно, учитывая продажу кого-то из своих звезд. Однако активней украинцем интересуется мадридский Атлетико.
Ранее также сообщалось, что Жирона уже совершила первый летний трансфер.
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