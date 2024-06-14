Клуб Миколенко скоро получит нового владельца
Английский Эвертон вскоре получит нового владельца, пишет BBC.
Американский бизнесмен Дэн Фридкин, владеюущий Ромой, договорился о сделке с текущим мажоритарным владельцем "ирисок" Фархадом Мошири.
Доля Мошири составляет 94,1% акций. Первую их часть (49,9%) он приобрел в 2016 году и к январю 2022-го дошел до нынешней отметки.
Ранее Эвертон мог вести переговоры только с 777 Partners, который планировал купить акции у иранского бизнесмена. Однако в итоге инвестиционный фонд не сумел удовлетворить требования АПЛ.
В ближайшие несколько дней Фридкин получит эксклюзивные права на покупку Эвертона. Бизнесмен планирует создать многоклубную модель, обїеденив Рому и Эвертон.
Ранее также сообщалось, что новичок АПЛ вернул в клуб своего воспитанника.
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