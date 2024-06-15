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Испания и Хорватия определились с составами на свой первый матч на Евро-2024

Главным сюрпризом, возможно, является отсутствие Алекса Гримальдо в старте "Фурии Рохи".
Сегодня, 18:20
Испания / Getty Images
Испания / Getty Images

В рамках первого матча группы B на Евро-2024 Испания встретится с Хорватией.

Наставники команд Луис де ла Фуэнте и Златко Далич определились со стартовыми составами на данный поединок. Де ла Фуэнте довольно неожиданно отдал предпочтение Марку Кукурелье, а не Алексу Гримальдо на позиции левого защитника, а вот Далич обошелся без сюрпризов

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья - Педри, Родри, Руис - Ямаль, Мората, Нико Уильямс.

Хорватия: Ливакович - Станишич, Понграчич, Шутало, Гвардиоль - Модрич, Ковачич, Брозович, Майер - Крамарич, Будимир

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Испания - Хорватия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания хорватия

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