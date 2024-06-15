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Футбол

Форвард сборной Испании вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории Евро

Альваро Мората сравнялся с Аланом Ширером.
Сегодня, 20:16
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа Евро-2024 Испания встречается с Хорватией.

Одним из голов в рамках первого тайма отметился Альваро Мората, который и открыл счет в игре.

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Для Мораты это седьмой гол на чемпионатах Европы, что позволило ему сравняться по количеству забитых с Аланом Ширером и войти в тройку лучших бомбардиров в истории континентального первенства.

Альваро опережают только Мишель Платини (9 голов) и Криштиану Роналду (14 голов).

Также забивали Фабиан Руис и Дани Карвахаль, который установил рекорд сборной Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 испания Альваро Мората

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