Форвард сборной Испании вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории Евро

В рамках первого тура группового этапа Евро-2024 Испания встречается с Хорватией.

Одним из голов в рамках первого тайма отметился Альваро Мората, который и открыл счет в игре.

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Для Мораты это седьмой гол на чемпионатах Европы, что позволило ему сравняться по количеству забитых с Аланом Ширером и войти в тройку лучших бомбардиров в истории континентального первенства.

Альваро опережают только Мишель Платини (9 голов) и Криштиану Роналду (14 голов).

Также забивали Фабиан Руис и Дани Карвахаль, который установил рекорд сборной Испании.

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