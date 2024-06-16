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Реал рассчитывает, что презентация Мбаппе станет популярнее, чем была у Роналду

Своего соотечественника представит Зинедин Зидан.
Сегодня, 08:32
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал очень рассчитывает на презентацию Килиана Мбаппе, пишет El Debate.

Клуб надеется, что презентация француза станет самой громкой в истории, обойдя презентацию Криштиану Роналду, которая собрала 85 тысяч зрителей.

Мероприятие состоится уже 16 июля - через два дня после окончания Евро, и эта дата выбрана неспроста. Реал хочет, чтобы Мбаппе презентовал Зинедин Зидан, который сможет это сделать лишь в небольшое конкретное окно.

Напомним, что для презентации Криштиану в Мадрид приезжали Альфредо ди Стефано и Эйсебио.

Напомним, что сборная Франции стартует на Евро уже 17 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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