Реал рассчитывает, что презентация Мбаппе станет популярнее, чем была у Роналду
Своего соотечественника представит Зинедин Зидан.
Мадридский Реал очень рассчитывает на презентацию Килиана Мбаппе, пишет El Debate.
Клуб надеется, что презентация француза станет самой громкой в истории, обойдя презентацию Криштиану Роналду, которая собрала 85 тысяч зрителей.
Мероприятие состоится уже 16 июля - через два дня после окончания Евро, и эта дата выбрана неспроста. Реал хочет, чтобы Мбаппе презентовал Зинедин Зидан, который сможет это сделать лишь в небольшое конкретное окно.
Напомним, что для презентации Криштиану в Мадрид приезжали Альфредо ди Стефано и Эйсебио.
Напомним, что сборная Франции стартует на Евро уже 17 июня.
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