Тен Хаг - о переговорах МЮ с Тухелем: Пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о переговорах клуба с Томасом Тухелем.

"В клубе мне сказали об этом. Не думаю, что это секрет. Все об этом знают. В Нидерландах нечто подобное вообще невозможно, запрещено. Нельзя общаться с другим клубом, если там есть тренер. В Англии все иначе".

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"Но в итоге они пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер", – сообщил тен Хаг в интервью Nederlandse Omroep Stichting.

Напомним, по итогам прошлого сезона Манчестер Юнайтед завершил сезон на восьмом месте и выиграл Кубок Англии.

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