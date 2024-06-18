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Фанаты Лацио требуют от президента продажи клуба

Они устали от пустых обещаний и стагнации команды.
Сегодня, 12:13
Болельщики Лацио / Getty Images
Болельщики Лацио / Getty Images

Болельщики Лацио выпустили заявление касательно будущего клуба.

Фанаты требуют от президента клуба Клаудио Лотито покинуть его пост, так как у него нет никакого видения проекта и никаких позитивных изменений.

"После 20 лет провинциализма мы просим г-на Лотито выставить на продажу Лацио. Мы устали балансировать в лимбе посредственности, каждый год наблюдая одну и ту же историю: покупки в последний момент и игроков, которые должны "принять проект Лацио".

Извините, г-н Лотито, что это за проект? Он нигде не объясняет, нет никаких спортивных целей роста, инвестиций в первую команду, в академию, ничего, кроме обычных разговоров о порядке в финансах, индексе ликвидности, вынужденной экономии, которая заканчивается только тогда, когда нужно реструктурировать Формелло, потому что для строительства Формелло деньги находятся, чтобы потом можно было оценить его, по вашим словам, в 250 миллионов евро.

В течение трех месяцев два тренера подали в отставку, ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ, а не были уволены, что является рекордом для команды Серии А. Сначала "убрали" Сарри, которого мы винить можем только за то, что он не подал в отставку после завершения трансферной кампании, несмотря на его недовольство соотношением запросов и полученных игроков, из-за сговора внутри команды, затем Тудора, который потребовал изменения состава, включавшего 8 продаж и 8 покупок, а сегодня очередь Барони", - приводит отрывок из обращения фанатов Lazionews24.

Ранее также сообщалось, что Интер не может договориться с Индзаги о контракте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио

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