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Интер не может договориться с тренером о новом контракте

Симоне Индзаги хочет более долгого сотрудничества.
Сегодня, 10:27
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Интер и Симоне Индзаги все еще далеки от нового соглашения, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что текущий контракт главного тренера заканчивается в 2025 году, однако стороны уже ведут переговоры о его продлении.

"Нерадзурри" готовы дать специалисту контракт на два года, до 2026 года, однако сам Индзаги хотел бы более длительного сотрудничества.

В ближайшее время стороны встретятся в очередном раунде переговоров и попробуют достичь компромисса, однако уход итальянского специалиста маловероятен.

Напомним, что Индзаги возглавил клуб в 2021 году, с тех пор Интер стал чемпионом Италии, дважды выиграл национальный кубок, трижды - Суперкубок, а таже доходил до финала ЛЧ.

Ранее также сообщалось, что Дешам установил солидное достижение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Симоне Индзаги

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