Наполи попробует удержать своего лидера еще на сезон

Наполи намерен удержать Хвичу Кварацхелию в клубе, пишет Фабрицио Романо.

Клуб предложит грузинскому вингера сильно улучшенный контракт. Зарплата грузина должна вырасти в разы.

Однако в Наполи понимают, что долго удерживать звездного игрока не получится, а потому клуб уже сейчас планирует выручить за Хвичу солидные деньги.

Потому в новом контракте также будет пункт об отступных, который активируется в июне 2025 года. Сумма отступных не указана.

Ранее также сообщалось, что фанаты Лацио требуют продажи клуба.

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