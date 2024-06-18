Наполи попробует удержать своего лидера еще на сезон
Клуб предложит Кварацхелии новый контракт.
Наполи намерен удержать Хвичу Кварацхелию в клубе, пишет Фабрицио Романо.
Клуб предложит грузинскому вингера сильно улучшенный контракт. Зарплата грузина должна вырасти в разы.
Однако в Наполи понимают, что долго удерживать звездного игрока не получится, а потому клуб уже сейчас планирует выручить за Хвичу солидные деньги.
Потому в новом контракте также будет пункт об отступных, который активируется в июне 2025 года. Сумма отступных не указана.
Ранее также сообщалось, что фанаты Лацио требуют продажи клуба.
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