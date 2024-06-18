Рамос - о возможном переходе в МЛС: США действительно всегда привлекали меня качеством жизни

Серхио Рамос не исключает, что продолжит карьеру в МЛС.

Напомним, что в конце июня легендарный испанец станет свободным агентом - Севилья решила не продлевать контракт.

Однако 38-летний защитник не собирается завершать карьеру, более того, Рамос признался, что уже получил ряд предложений.

"Я еще не обдумывал свое будущее. Слава Богу, есть несколько предложений, которые могут быть интересными, но я еще не думал о том, что я буду делать и где продолжу карьеру. Футбол – это результат, посмотрим, что получится.

США действительно всегда привлекали меня качеством жизни, менталитетом и философией, но это ничего не значит, потому что нужно многое взвесить, прежде чем принимать решение", - цитирует Рамоса Marca.

Ранее также сообщалось, что Серхио Агуэро подумывает купить себе клуб.

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