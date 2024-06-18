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Агуэро: Думаю о том, чтобы стать владельцем футбольного клуба

Серхио решил идти интересным путем.
Сегодня, 14:16
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

Экс-нападающий Атлетико, Ман Сити, Барселоны и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился своими планами на будущее.

По словам бывшего футболиста, в будущем он планирует прриобрести футбольный клуб

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"Реальность такова, что я раздумываю над тем, чтобы стать владельцем футбольного клуба. Не скажу о каком клубе идет речь, но скоро это произойдет.

Буду ли я тренером в будущем? Мне нравится управлять, помогать клубу, прогрессировать, собирать хорошую команду, хороший персонал. Мне нравится видеть, как клуб развивается в правильном направлении", - сказал Агуэро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Агуэро

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