Агуэро: Думаю о том, чтобы стать владельцем футбольного клуба

Экс-нападающий Атлетико, Ман Сити, Барселоны и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился своими планами на будущее.

По словам бывшего футболиста, в будущем он планирует прриобрести футбольный клуб

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"Реальность такова, что я раздумываю над тем, чтобы стать владельцем футбольного клуба. Не скажу о каком клубе идет речь, но скоро это произойдет.

Буду ли я тренером в будущем? Мне нравится управлять, помогать клубу, прогрессировать, собирать хорошую команду, хороший персонал. Мне нравится видеть, как клуб развивается в правильном направлении", - сказал Агуэро.

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