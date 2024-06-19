Тухель получит от Баварии солидную неустойку, если останется без работы

Немец получит 10 млн евро, если останется безработным до конца контракта.

Томас Тухель и Бавария согласовали схему выплат неустойки немецкому тренеру, пишет Bayern & Germany.

Напомним, что специалист покинул мюнхенский клуб по завершении прошлого сезона и в данный момент находится без работы.

Однако на текущий момент Бавария должна выплатить Тухелю 10 млн евро неустойки, однако часть суммы может быть аннулирована.

Это произойдет, если тренер найдет новую работу до июня 2025 года - то есть, то конца действия его контракта с Баварией.

Размер суммы, которая будет списана, зависит от того, сколько времени будет оставаться окончания контракта.

Напомним, что ранее немецкий специалист вышел из переговоров с МЮ.

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