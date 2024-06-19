Судаков: Мы заслуживаем хейта, но впереди еще два матча

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мыслями о хейте фанатов, который посыпался на игроков "желто-синих" после позорного поражения от сборной Румынии.

По словам Судакова, футболисты национальной команды заслужили на шквал критики, который они получали.

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"Проиграли, можно сказать, закономерно. Такие поражения - это как холодный душ. Ты должен понять вообще, куда ты приехал, куда ты попал.

Но нам нельзя опускать голову. Конечно, трудно, но у нас еще есть две игры. Должны кардинально изменить игру, подход, концентрацию, каждую деталь, которая присутствует в футболе. А начать каждый должен с себя.

Хочется попросить прощения у болельщиков за такую игру. Я с ними согласен. Почему такой негатив - потому что ожидания от нас большие. Высказывания в отношении нас были закономерными. Я весь этот хейт воспринимаю нормально, адекватно. Я все понимаю - эмоции. После таких падений нужно как можно быстрее подниматься и двигаться дальше.

Первый гол румын сбил нас с толку, а второй - добил. Когда ты на таком турнире проигрываешь 0:2, то психологически очень тяжело. Третий гол тому показатель. Потеряли концентрацию, не должным образом подошли к игре. Будем делать выводы и коррективы.

По такой игре вообще нет разницы, как ты владеешь мячом, сколько ты сделал передач. Счет на табло - это главный показатель. Румыны действовали ожидаемо, мы разбирали их игру. До первого гола мы играли неплохо, контролировали матч, имели моменты.

Я понимаю болельщиков, в первые три часа у меня было много неприятных сообщений. Но когда эмоции утихли, болельщики начали поддерживать. Я увидел видео, где говорят, что это же наша сборная, что нет другой сборной, кроме этих 26 вызванных игроков.

Я понимаю хейт, мы его заслуживаем, но у нас еще две игры. В такие тяжелые времена надо вспомнить, как нас поддерживали после игры с Исландией, Боснией, когда тоже казалось, что мы уже проигрываем", - заявил Георгий в комментарии Youtube-каналу ВЗБІРНА.

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