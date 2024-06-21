Барселона нашла альтернативу Канселу

Каталонцы попытаются подписать футболиста, который впечатлил всех во время прошедшего сезона.

Каталонская Барселона определилась с альтернативой для Жоау Канселу.

Как сообщает Фабрицио Романо, если контракт португальского защитника не удастся выкупить в Манчестер Сити, то "сине-гранатовые" обратятся к услугам Джереми Фримпонга.

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Отмечается, что вариант с нидерландским защитником Байера утвердил рулевой Барселоны Ганси Флик. Трансфер может обойтись клубу в 40-45 млн евро.

Отметим, что в прошлом сезоне Фримпонг с Байером остался непобедимым на внутренней арене, взяв Кубок и чемпионат Германии, а также дошел до финала Лиги Европы, где обидно уступил Аталанте. Джереми провел 47 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 12 ассистов.

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